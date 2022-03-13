Події

22:46 13.03.2022

Велика Британія робить все можливе для підтримки України

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Мужність українського керівництва та народу величезна, написала у Твіттері міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Велика Британія робить все можливе для підтримки (України - ІФ), включаючи оборонну зброю та гуманітарну допомогу", - зазначила Трасс.

Джерело: https://twitter.com/trussliz/status/1503103295245725698?s=21&fbclid=IwAR0pPh9VUgZR58Jjc7XrXVRerov4WWw5qyqEYK9_7O_l45avqhExD

Теги: #допомога #британія #велика
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