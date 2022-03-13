Велика Британія робить все можливе для підтримки України

Мужність українського керівництва та народу величезна, написала у Твіттері міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Велика Британія робить все можливе для підтримки (України - ІФ), включаючи оборонну зброю та гуманітарну допомогу", - зазначила Трасс.

Джерело: https://twitter.com/trussliz/status/1503103295245725698?s=21&fbclid=IwAR0pPh9VUgZR58Jjc7XrXVRerov4WWw5qyqEYK9_7O_l45avqhExD