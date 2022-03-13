Події

22:20 13.03.2022

Співвласник "Нової пошти" вимагає відкрити кордони України для вільного руху товарів та гуманітарної допомоги

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Співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає, що постанова №174 Кабінету Міністрів України під приводом боротьби з контрабандою значно ускладнила та зарегулювала процес оформлення та перевезення гуманітарної допомоги.

"Доки всі благають НАТО закрити небо над Україною, я вимагаю повністю відкрити наші кордони для вільного руху товарів та гуманітарної допомоги! Медичні товари, продукти харчування, товари військового призначення та будь-які інші товари, вкрай потрібні нам наразі, це не примха, а умова нашого виживання та нашої перемоги", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

На думку Поперешнюка, під час руйнування, блокування чи ускладнення звичних економічних ланцюгів "резервні" закордонні потоки - порятунок для економіки України від колапсу.

За словами співвласника "Нової пошти", днями було ухвалено постанову КМУ №174, яка, під приводом боротьби з контрабандою, значно ускладнила та зарегулювала процес оформлення та перевезення гуманітарної допомоги.

"Звертаюся до уповноважених чиновників, будь ласка, не заважайте працювати і нарешті зробіть ринкові реформи! Вони наразі потрібні як ніколи, причому миттєво. Нехай митники нарешті відпочинуть, хоча б на період війни", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше Поперешнюк заявив, що для порятунку економіки країни потрібно скасувати власну митницю та просити сусідні країни та весь світ дерегулювати процедури імпорту-експорту в Україну, а також вирішити питання з логістикою на українських дорогах.

Джерело: https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/504281287720517

Теги: #нова #пошта #кордони
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