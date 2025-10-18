Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Євросоюз повинен негайно взяти на себе спільні зобов'язання щодо зміцнення оборони кордонів з РФ і Білоруссю, заявила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене.

"Позиція Литви чітка: інвестиції в оборону східного кордону повинні стати основою підвищення обороноздатності ЄС. Захист східного кордону ЄС повинен стати пріоритетом європейської готовності", - сказала Шакалене, яку цитує прес-служба відомства.

"Країни Балтії, Польща і Фінляндія вже інвестують мільярди в захист зовнішніх кордонів ЄС, але весь ЄС повинен взяти на себе спільне зобов'язання якомога швидше поліпшити заходи оборони та інфраструктуру східних кордонів ЄС", - підкреслила глава литовського Міноборони.

"Зі свого боку, Литва інвестує в заходи з охорони кордонів ЄС і боротьби з мобільністю, але зобов'язання захищати східні кордони має бути підтверджено на рівні ЄС", - додала вона.