Естонія ніколи не визнає зміни силою українських кордонів - глава МЗС

Підтримка Естонією територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який перебуває із візитом у Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільній пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

"Я хочу знову повторити деякі принципи, на які ми спираємося, тому що ці принципи є наріжним каменем нашого майбутнього, нашого спільного майбутнього. Ви можете бути впевнені, що підтримка Естонією територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною. І ми ніколи, за жодних обставин, не визнаємо зміни кордонів, досягнуті силою", - заявив міністр.

Також він додав, що Естонія дотримуватиметься своєї обіцянки щодо військової підтримки України на рівні – 0,25% ВВП.

"Ми збільшили наші фінансові зобов’язання перед Україною, і ми робитимемо це й у майбутньому", - запевнив глава МЗС.