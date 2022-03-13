Російська ППО збила свій безпілотник, заявивши про нібито знищення українського "Байрактару" – Залужний

Російська система ППО помилково збила на Харківському напрямку свій безпілотник-розвідник. Приховуючи цей факт, керівництву російські військові доповіли про нібито знищення "Байрактару" ЗСУ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні о 9:32 у районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 320 м був збитий російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил", - написав Залужний у Facebook у неділю ввечері.

За його словами, результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

"Ми зруйнували міф про "непереможність" російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 дні були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали плани захоплення. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці "Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го", - констатував головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU