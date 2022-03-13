Зеленський обговорив із лідерами Словаччини та Румунії російську агресію та вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський поінформував лідерів Словаччини та Румунії про протидію російській агресії, а також обговорив подальший шлях України до Європейського Союзу.

"Продовжив переговори з міжнародними партнерами. Поінформував лідерів Словаччини Зузану Чапутову та Румунії Клауса Йоганніса щодо протидії російській агресії, про військові злочини (Росія – ІФ), зокрема проти цивільних. Подякував за підтримку українського народу. - Окремо обговорили наш шлях у ЄС", написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503056608120688647?s=07