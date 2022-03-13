Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, зайві будуть прибрані - Монастирський

Національна поліція України, Збройні сили спільно з територіальною обороною та за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на дорогах України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. Усі блокпости, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб буде покращено переміщення транспортних потоків у країні. Це заощадить час, паливо, а головне - сили й нерви людей, і цивільних, і військових", - заявив він у відеозверненні у неділю.

Він нагадав, що у воєнний час без блокпостів не обійтися, додавши, що вважає повністю обґрунтованим перевірки документів та автотранспорту на в'їздах до міст.

Монастирський уточнив, що аналогічні перевірки на виїзд будуть вибірковими.