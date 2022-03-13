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16:28 13.03.2022

Бермуди призупинили дію сертифікатів льотної придатності російських літаків

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Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для російських літаків.

"Міжнародні санкції проти авіаційного сектору мали суттєвий вплив на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена до такої міри, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів", – йдеться в заяві управління.

З урахуванням цього, BCAA з 23:59 UTC 12 березня 2022 року тимчасово призупинило дію всіх сертифікатів льотної придатності тих літаків, які експлуатуються відповідно до статті 83bis угоди між Бермудськими островами і Росією.

"Для будь-якого літака, що перебуває в повітрі о 23:59 UTC 12 березня 2022 року, тимчасове призупинення набуває чинності відразу після приземлення", - наголошується в повідомленні ВСАА.

Бермуди - заморська територія Великої Британії.

Джерело: https://www.bcaa.bm/international-sanctions-press-statement

Теги: #рф #літаки #бермуди
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