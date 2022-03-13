Бермуди призупинили дію сертифікатів льотної придатності російських літаків

Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для російських літаків.

"Міжнародні санкції проти авіаційного сектору мали суттєвий вплив на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена до такої міри, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів", – йдеться в заяві управління.

З урахуванням цього, BCAA з 23:59 UTC 12 березня 2022 року тимчасово призупинило дію всіх сертифікатів льотної придатності тих літаків, які експлуатуються відповідно до статті 83bis угоди між Бермудськими островами і Росією.

"Для будь-якого літака, що перебуває в повітрі о 23:59 UTC 12 березня 2022 року, тимчасове призупинення набуває чинності відразу після приземлення", - наголошується в повідомленні ВСАА.

Бермуди - заморська територія Великої Британії.

Джерело: https://www.bcaa.bm/international-sanctions-press-statement