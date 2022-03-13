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15:27 13.03.2022

Майже 1 млн споживачів через війну позбавлені електропостачання, загалом енергосистема працює стабільно – Міненерго

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Майже 1 млн споживачів через війну позбавлені електропостачання, загалом енергосистема працює стабільно – Міненерго

 Незважаючи на прицільну руйнацію російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно, необхідності спеціально скорочувати споживання електроенергії немає, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби", – зазначив міністр в ефірі загальнонаціонального телемарафону UAразом у неділю вдень.

За даними Міненерго, наразі максимально споживана потужність становить близько 14,5-15 тис. МВт.

"За звичайних умов за такої погоди цей пік був би понад 20 тис. МВт", – додав Галущенко.

Він також вкотре звернув увагу на фейкові заклики до економії енергоспоживання, які поширює в мережі агресор.

"Це була спроба через інформаційний тероризм похитнути нашу енергосистему. Адже, якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", – пояснив він.

Крім того, Галущенко закликав усіх українців, які мають можливість, своєчасно оплатити комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектора і надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Водночас, за інформацією міністерства, на 13 березня без електропостачання залишилося 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.

"У зоні ведення активних бойових дій дуже велика кількість пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як стаються пошкодження та руйнування", – пояснив міністр.

Теги: #енергетика #електроенергія
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