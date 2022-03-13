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13:08 13.03.2022

Посол ЄС Маасікас: Роботу щодо вступу України до ЄС розпочато

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Посол ЄС Маасікас: Роботу щодо вступу України до ЄС розпочато

Робота щодо приєднання України до ЄС розпочалася, "крига скресла, процес пішов", заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас у відеозверненні на Twitter у неділю.

Посол зазначив, що члени ЄС і союзники постачають Україні зброю, і ще більше допомоги попереду. Він наголосив, що ЄС допомагає українському народу пережити цей терор.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну", - розповів Маасікас.

За його словами, по-друге, ЄС захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС уперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", - наголосив він.

Дипломат додав, що перший транш нової макрофінансової допомоги ЄС Україні – 300 млн євро – вже надійшов в Україну. "І це ще не все", - зазначив Маасікас.

 

Теги: #єс #маасікас
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