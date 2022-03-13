Події

10:32 13.03.2022

Окупанти викрали мера Дніпрорудного – голова Запорізької ОДА

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Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух повідомив про викрадення мера м. Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Мавєєва Євгена Сергійовича", - написав Старух у Facebook у неділю вранці.

Пізніше спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв уточнив, що мера Дніпрорудного викрали вранці в неділю о 8:30.

"Ворог лякає місцеве населення, проводячи інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно бере місцеве населення у заручники", - написав Арєф'єв у Telegram.

Як повідомлялося, 11 березня з'явилося повідомлення про викрадення російськими військовими мера м. Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, який відмовився від співпраці з окупантами.

 

 

 

Теги: #мер #викрадення #дніпрорудне
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