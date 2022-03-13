Окупанти викрали мера Дніпрорудного – голова Запорізької ОДА

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух повідомив про викрадення мера м. Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Мавєєва Євгена Сергійовича", - написав Старух у Facebook у неділю вранці.

Пізніше спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв уточнив, що мера Дніпрорудного викрали вранці в неділю о 8:30.

"Ворог лякає місцеве населення, проводячи інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади та місцевих громад, поширює дезінформацію та постійно бере місцеве населення у заручники", - написав Арєф'єв у Telegram.

Як повідомлялося, 11 березня з'явилося повідомлення про викрадення російськими військовими мера м. Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, який відмовився від співпраці з окупантами.