Події

09:36 13.03.2022

Унаслідок авіаудару в Чернігові одна людина загинула й одна травмована – ДСНС

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Унаслідок авіаудару в Чернігові одна людина загинула й одна травмована – ДСНС

Унаслідок авіаудару окупанта у Чернігові в неділю вранці сталася руйнація та пожежа у багатоповерховому будинку, одна людина загинула, одна травмована, ще семеро врятовані, повідомляє ДСНС.

"Чернігів. О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку. На місці пожежі працюють10 од. техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

У повідомленні зазначається, що за попередньою інформацією сімох людей врятовано, одна людина загинула, одна травмована.

Теги: #чернігів #авіаудар
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