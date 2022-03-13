Події

06:19 13.03.2022

Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

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Наразі прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини РФ на території України, повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Прокуратура фіксує кожен військовий злочин РФ на нашій землі - зараз розслідується вже 1717 кримінальних проваджень", - написала генпрокурор на своїй сторінці у фейсбуці в суботу.

Також вона нагадала, що прокуратура збирає фото-і відеодокази російської агресії на сайті http://warcrimes.gov.ua/.

Джерело: https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/346893464114995

Теги: #рф #війна #злочини
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