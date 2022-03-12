Події

19:55 12.03.2022

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців - Трасс

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Київ. 12 березня. Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для громадян України, які тікають з країни через вторгнення РФ, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Ми надаємо життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від жахливого нападу Росії на Україну. Це постачання гігієнічних наборів та ковдр до Молдови гарантує, що ті, хто найбільше постраждав від конфлікту, отримають необхідну допомогу", - написала міністр у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/trussliz/status/1502693425392537604

Теги: #допомога #британія #велика
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