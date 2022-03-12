США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

США виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн, відповідний меморандум було підписано президентом США Джозефом Байденом, повідомляє Білий дім.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки (…), я справжнім делегую Державному секретареві повноваження (…) розпорядитися про виділення до 200 мільйонів доларів для надання допомоги Україні з оборонних виробів та послуг, а також військової освіти та навчання", - йдеться в тексті меморандуму, опублікованого в суботу.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/12/memorandum-on-the-delegation-of-authority-under-section-506a1-of-the-foreign- assistance-act-of-1961