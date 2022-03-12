Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

Німецький концерн Deutsche Bahn організував логістичну мережу з автомобільних та залізничних складових для доставки гуманітарної допомоги з Німеччини в Україну, йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів України.

Компанії DB Schenker та DB Transa-Spedition збирають вантажі та везуть вантажівками до берлінського хабу, там вантажі упаковують у контейнери і далі транспортують вантажним поїздом DB Cargo до Польщі для подальшого перевезення в Україну.

У ніч на п'ятницю, 11 березня, із сортувальної станції Седдін поблизу Берліна вирушив перший поїзд із гуманітарним вантажем, завантажений 15 контейнерами.

Вони містять спальні мішки, каремати, підгузки, консерви, питну воду, теплий одяг та дитяче харчування, а також медичні вироби, як-от шприци, пластирі, марлеві бинти.

Загалом у такий спосіб в Україну буде доставлено 350 т гуманітарної допомоги.

Проєкт реалізується завдяки співпраці між польською філією DB Cargo, "Укрзалізницею" та командою DB Schenker на майданчику в Польщі.

DB також організувала гарячу лінію для "залізничного мосту" в Україні. Там можна зареєструвати вантаж, а також погодити його перевезення.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/11-bereznya-situaciya-v-transportnij-infrastrukturi-stanom-na-2000