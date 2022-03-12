Події

17:11 12.03.2022

Найближчими днями в Україні буде холодно, майже без опадів

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Найближчими днями в Україні буде холодно, майже без опадів

В Україні найближчої ночі утримається холодна погода, а вдень, 13 березня, буде помірно тепло, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю на більшій частині території країни без опадів, лише вночі у північних та центральних областях місцями невеликий сніг. На північному сході та сході України вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у східних та південно-східних областях 10-15° морозу; вдень 2-7° тепла, на сході близько 0°; у Карпатах уночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві у ніч на неділю місцями невеликий сніг, удень без опадів, температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 13 березня найвища температура вдень була +17,3°С у 2001 році, найнижча вночі -21,2°С у 1928 році.

У понеділок в Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах та у східних областях 8-13°, у Луганській області до 16° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних областях 7-12° тепла, у східних областях 1-6° тепла.

У Києві 14 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу; вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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