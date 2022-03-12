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14:59 12.03.2022

Лідер кримськотатарського народу Джемілєв обговорив питання підтримки України з президентом Туреччини Ердоганом

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Лідер кримськотатарського народу Джемілєв обговорив питання підтримки України з президентом Туреччини Ердоганом

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися питання підтримки України з боку Туреччини, а також ситуація на території тимчасово окупованого Росією Криму.

"Відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Мустафи Джемілєва. Під час зустрічі лідер кримськотатарського народу і президент Туреччини обговорили питання підтримки України, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо загроз для кримськотатарського народу від агресора, захист і допомогу громадянам України, які за час війни в Україні були змушені виїхати до Туреччини", - йдеться в повідомленні пресслужби Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, оприлюдненому в суботу.

У ньому уточнюється, що, за попередніми даними турецької сторони, в країну виїхало близько 20 тисяч українців

"Мустафа Джемілєв подякував президенту Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом", - підсумували в представництві президента.

Джерело: https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/329473425893356

Теги: #крим #зустріч #туреччина #меджліс
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