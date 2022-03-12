ЗСУ вивели з ладу третину БТГ російської армії - Арестович

Українські захисники вивели з ладу третину батальйонно-тактичних груп російської армії, заявляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"За даними нашого командування, понад 90 батальйонно-тактичних груп противник задіяв на території України, починаючи з 24 лютого. Понад 30 знищено чи виведено з ладу, втратило боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська супротивника", - сказав Арестович на брифінгу у суботу.

За його словами, зараз противник намагається "наскребти" резерви на Кавказі, в Криму, у так званих "ЛНР/ДНР".

"Вони хочуть створити угруповання до 20 тисяч людей і через два тижні кинути їх знову на фронт, намагаючись переламати ситуацію. Але якщо ми перемололи елітні підрозділи, то це мастило для багнета взагалі небоєздатне", - наголосив Арестович.

Радник глави Офісу президента також розповів, що на сьогоднішній ранок на більшості оперативних напрямків противник виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону.

"Це стосується Київського, Чернігівського, Сумського, Харківського, Південного напрямів, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами. Єдине, де противник намагається просуватися в тактичному сенсі – це зона ООС: Сєвєродонецьк, район Волновахи, Маріуполя – найболючіша наша точка. Але командування про це знає, вживає відповідних заходів, і військово-політичне керівництво України добре контролює обстановку", - зазначив Арестович.