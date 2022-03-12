СБУ: серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику "розстрільних загонів"

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів, повідомляє СБУ.

" Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі у суботу.

У СБУ інформують, що, за словами полоненого окупанта, під час просування вглиб України військові РФ починають усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, що намагаються повернутись додому", - зізнається бранець.

"Тепер, ставши учасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається". Армія окупантів деморалізована і придушена. Тож перемога України – не за горами!", - йдеться у повідомленні української спецслужби.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3881