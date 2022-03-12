Події

11:07 12.03.2022

СБУ: серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику "розстрільних загонів"

1 хв читати
СБУ: серед військових РФ починаються бунти, армійське керівництво окупанта застосовує тактику "розстрільних загонів"

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів, повідомляє СБУ.

" Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі у суботу.

У СБУ інформують, що, за словами полоненого окупанта, під час просування вглиб України військові РФ починають усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, що намагаються повернутись додому", - зізнається бранець.

"Тепер, ставши учасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається". Армія окупантів деморалізована і придушена. Тож перемога України – не за горами!", - йдеться у повідомленні української спецслужби.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3881

Теги: #сбу #рф #ситуація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 12.03.2022
Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти призупинила членство російських агенцій - Шкарлет

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти призупинила членство російських агенцій - Шкарлет

10:48 12.03.2022
РФ опрацьовує два варіанти ядерного шантажу - Буданов

РФ опрацьовує два варіанти ядерного шантажу - Буданов

10:28 12.03.2022
Російська армія втратила в Україні вже понад 360 танків та 1200 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила в Україні вже понад 360 танків та 1200 бронемашин – Генштаб ЗСУ

08:05 12.03.2022
ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

ЮУАЕС працює в штатному режимі – пресслужба станції

07:33 12.03.2022
Казахстан підтверджує готовність стати посередником у вирішенні ситуації в Україні - МЗС

Казахстан підтверджує готовність стати посередником у вирішенні ситуації в Україні - МЗС

06:57 12.03.2022
Російська армія продовжує проведення наступальної операції, за допомогою провокації намагається втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України – Генштаб

Російська армія продовжує проведення наступальної операції, за допомогою провокації намагається втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України – Генштаб

06:46 12.03.2022
Удари по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку були завдані ракетами з далеких бомбардувальників ТУ-95 МС – Генштаб

Удари по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку були завдані ракетами з далеких бомбардувальників ТУ-95 МС – Генштаб

21:26 11.03.2022
ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

21:06 11.03.2022
GitLab припиняє продаж в Росії та Білорусі і не працюватиме з новими клієнтами

GitLab припиняє продаж в Росії та Білорусі і не працюватиме з новими клієнтами

20:58 11.03.2022
Керівництво Ради просить FATF додати Росію до чорного списку і якнайшвидше виключити з країн-членів

Керівництво Ради просить FATF додати Росію до чорного списку і якнайшвидше виключити з країн-членів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Луганській області повністю знеструмлено 22 населені пункти, 22 залишилися без газу – голова обладміністрації

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

У Сєвєродонецьку Луганської області під обстріл потрапила лікарня

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

ОСТАННЄ

Глава Генштабу ЗС Білорусі заявив, що переміщення військ республіки не пов'язане з підготовкою до участі у військових діях в Україні

У Луганській області повністю знеструмлено 22 населені пункти, 22 залишилися без газу – голова обладміністрації

Голова Київської ОДА перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на вимоги РФ – Подоляк

Пасажиропотік на західному кордоні України зменшився, минулої доби країну залишили майже 75 тис. осіб – МВС

За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

У Сєвєродонецьку Луганської області під обстріл потрапила лікарня

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА