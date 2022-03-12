Події

09:09 12.03.2022

Унаслідок потужного авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами – поліція

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Унаслідок потужного авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами – поліція

Російські окупанти вранці в суботу скинули щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому у Василькові Київської області. Горить склад із боєприпасами, повідомила поліція Київської області.

"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - повідомляється на сторінці поліції у фейсбуці.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює пошкодження у прилеглих будинках. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

 

Теги: #васильків #наслідки #авіаудар
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