Події

06:44 12.03.2022

Телеканали "Дом" та UATV передані Мінкультури

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Цілісний майновий комплекс держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та UATV) передано зі сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Відповідне розпорядження №210 уряд ухвалив 10 березня та опублікував на своєму сайті в ніч на суботу.

Згідно з інформацією на сайті, "Дом" - це телеканал, створений після консультацій із переселенцями, журналістами та громадськістю у складі держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". "Дом" розпочав мовлення 1 березня 2020 року.

UATV, як зазначається на його сайті, російськомовний канал державного іномовлення України, адресований широкій іноземній аудиторії та покликаний доносити всьому світу об'єктивну, актуальну та цікаву інформацію з України та про Україну.

Через супутник телеканал UATV охоплює близько 60 країн. Серед країн, у яких ми ведемо мовлення через кабельних операторів, – такі: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Канада, США, Німеччина, Латвія, Молдова, Польща.

Теги: #мінкультури #іномовлення
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