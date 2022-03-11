Події

22:29 11.03.2022

Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

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Евакуацію мирних жителів в п'ятницю російські військові зірвали за шістьма маршрутами, заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

В ефірі українських телеканалів вона запевнила, що влада не залишить спроби евакуювати жителів населених пунктів, а евакуацію з Маріуполя в суботу спробують провести на "очах усього світу".

Віцепрем'єр розповіла, що у п'ятницю було зірвано евакуацію з міста Ізюм Харківської області до міста Лозова. "Не вдалося відправити автобуси - вони змушені були розвернутися і поїхати назад в Лозову. Тому що російські війська, не дотримуючись режиму припинення вогню, обстріляли з мінометів дорогу на під'їзді до Ізюма. На жаль, евакуація жителів і постачання гуманітарного вантажу наразі момент неможливе" , - Зазначила вона.

Також з вини російських військових, не відбулася евакуація із сіл Андріївка та Микуличі Київської області до Житомира. "12 автобусів, які були направлені до Білогородки Київської області і які прибули до населеного пункту, як і домовлялися – Немішаєве – для проїзду до села Микуличі було зупинено на блокпосту російськими збройними силами. Їм було наказано розвернутися та виїхати. Військові сказали, що не отримували команди пропустити автобуси для евакуації людей", - розповіла вона, додавши, що росіяни напередодні підтвердили готовність відкрити гуманітарний коридор у цьому напрямку до Червоного Хреста.

Евакуація також не вдбулася за маршрутом з Макарова до Житомира, з Бородянки до Житомира, з Волновахи Донецької області у напрямку Покровська.

Крім того, не відбулася евакуація із Маріуполя до Запоріжжя.

Верещук запевнила, що в суботу буде спроба евакуювати людей з Маріуполя "на очах усього світу". "Будуть журналісти, будуть священики… вся Україна дивитиметься, як проходитиме евакуація", - сказала вона, закликавши ЗМІ висвітлювати те, що відбувається.

"Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад ми хочемо евакуювати людей", - пояснила Верещук.

Водночас, за її словами, у п'ятницю вдалося вивезти понад тисячу людей з Ворзеля, а також евакуйовано мирних жителів із Бучі, Гостомеля, Козаровичів.

Теги: #евакуація #зрив
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