Поліція затримала групу мародерів під час виїзду з окупованої Бучі на краденому автомобілі

Співробітники поліції затримали чотирьох мародерів, які працювали в окупованій російськими військами Бучі Київської області, при спробі залишити місто у п'ятницю з гуманітарною колоною.

"11 березня під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, що засвідчують право власності на машину. Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину та втекли на ній із Бучі. Також було встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, зокрема магазини", - повідомляється в Telegram-каналі Національної поліції.

Після перевірки особистих даних громадян поліція з'ясувала, що всі вони були раніше засуджені за крадіжки та наркозлочини.

Групу мародерів наразі затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Джерело: t.me/UA_National_Police/2395