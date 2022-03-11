Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє продаж або постачання в будь-який інший спосіб доларових банкнот до Росії, йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, указ забороняє "експорт, реекспорт, продаж або постачання прямим або опосередкованим шляхом зі Сполучених Штатів або американськими фізичними особами, хоч би де вони перебували, доларових банкнот керівництву Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації".