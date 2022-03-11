Події

18:51 11.03.2022

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

1 хв читати
Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє продаж або постачання в будь-який інший спосіб доларових банкнот до Росії, йдеться у заяві Білого дому.

Зокрема, указ забороняє "експорт, реекспорт, продаж або постачання прямим або опосередкованим шляхом зі Сполучених Штатів або американськими фізичними особами, хоч би де вони перебували, доларових банкнот керівництву Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації".

Теги: #сша #указ #росія #долари
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 11.03.2022
British American Tobacco йде з РФ

British American Tobacco йде з РФ

19:32 11.03.2022
Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

19:25 11.03.2022
ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

19:17 11.03.2022
Країни G7 готові впроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт товарів та технологій до РФ і з неї - заява

Країни G7 готові впроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт товарів та технологій до РФ і з неї - заява

19:14 11.03.2022
Байден повідомив Зеленському про нові заходи проти РФ - Білий дім

Байден повідомив Зеленському про нові заходи проти РФ - Білий дім

18:54 11.03.2022
США забороняють постачання до РФ та Білорусі предметів розкоші - Байден (версія 2)

США забороняють постачання до РФ та Білорусі предметів розкоші - Байден (версія 2)

18:03 11.03.2022
Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

18:02 11.03.2022
Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

18:00 11.03.2022
США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

17:55 11.03.2022
ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

Білоруська армія може розпочати вторгнення в Україну ввечері в п'ятницю – Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

ОСТАННЄ

ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

Інформація про майбутню участь у бойових діях на території України була доведена командуванням РФ до солдатів ще в січні 2022 року – полонений російський льотчик

Росія зірвала евакуацію з Ізюму - Синєгубов

YouTube починає блокувати канали держмедіа РФ – Федоров

Україна за тиждень отримала EUR711,8 млн від міжнародних партнерів

"Укрпошта" доставить евакуйованим українцям "посилки з домівки" до сусідніх країн зі знижкою в 70%

Російські війська в Україні не досягли своїх основних цілей із захоплення міст і територій – Генштаб ЗСУ

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

Кабмін заради резервного фонду скоротив видатки на підтримку сільгоспвиробників, інвестпроекти та низку інших програм

"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА