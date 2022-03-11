Події

17:45 11.03.2022

Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни - російський полонений льотчик

2 хв читати

Закриття НАТО неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни, впевнений російський полонений льотчик, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку РФ Максим Криштоп.

"Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню цього конфлікту (війни – ІФ)", - сказав Криштоп на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", додавши, що хотів би бачити керівництво Росії за одним столом переговорів з Україною.

"У будь-який момент це можна зупинити, відвести війська й розпочати тривалі складні переговори, але це все одно краще, ніж убивати одне одного. Я також звертаюся до військовослужбовців РФ і своїх однополчан - негайно припиніть виконувати злочинні накази, негайно припиняйте вести бойові дії та бомбардувати мирні міста. Вважаю, що цю війну ми вже програли", - додав він.

При цьому Криштоп наголосив, що військовослужбовці РФ "мають можливість не виконувати злочинні накази свого керівництва".

За словами майора 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ Олексія Головенського, російські військовослужбовці не мають причин воювати з українським народом.

"В Україні відбувається глобальна зачистка міст, де продовжують жити мирні люди... Ми не маємо причин воювати з українським народом... Звертаюся до військовослужбовців РФ. Я закликаю вас одуматися, закликаю терміново зупинитися. Вже збили десятки літаків, гелікоптерів, сотні тисяч сімей зруйновані і в Україні, і в РФ. Прошу, вимагаю зупинитися командирів, відвести війська та припинити будь-які види бойових дій на землі та в повітрі", - сказав він.

Головенський також висловив упевненість, відповідаючи на запитання щодо гіпотетичної можливості застосування Путіним ядерної зброї, що цього не відбудеться, оскільки "її застосування таке руйнівне, що не матиме сенсу для самого Путіна, хоча він і продовжує лякати й нагадувати про наявність ядерної кнопки, розуміючи, що переможців не буде.

На пресконференції в агентстві були присутні троє військовослужбовців РФ, метою яких було виявлення радіотехнічних комплексів розвідки та ППО України для подальшого знищення, прикриття сухопутних комплексів РФ від українського озброєння, а також бойові авіаційні вильоти з метою знищення цивільної інфраструктури, військових об'єктів і сил української армії.

Теги: #рф #полонені
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 11.03.2022
Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

17:45 11.03.2022
Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни - російський полонений льотчик

Закриття неба над Україною сприятиме якнайшвидшому завершенню війни - російський полонений льотчик

17:11 11.03.2022
Російські літаки обстріляли білоруські населені пункти на кордоні з Україною, щоб втягнути РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки обстріляли білоруські населені пункти на кордоні з Україною, щоб втягнути РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

17:02 11.03.2022
Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

16:55 11.03.2022
Європейське ядерне товариство розірвало відносини з компаніями з РФ та Білорусі на тлі військової агресії проти України

Європейське ядерне товариство розірвало відносини з компаніями з РФ та Білорусі на тлі військової агресії проти України

16:54 11.03.2022
Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

16:34 11.03.2022
ЄС готує четвертий пакет санкцій для РФ - фон дер Ляєн

ЄС готує четвертий пакет санкцій для РФ - фон дер Ляєн

16:25 11.03.2022
Потрібно зупинити війну до квітня, інакше в Україні зірветься посівна – голова УКАБ

Потрібно зупинити війну до квітня, інакше в Україні зірветься посівна – голова УКАБ

16:20 11.03.2022
Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

16:00 11.03.2022
Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

Російські військові викрали мера Мелітополя

Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Білорусі - СБУ

ЄС готує четвертий пакет санкцій для РФ - фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

США ЗАБОРОНЯЮТЬ ПОСТАЧАННЯ ДО РФ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ - БАЙДЕН

Арестович закликав білорусів не вірити у провокацію, організовану Росією для втягування Мінська у війну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА