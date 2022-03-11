Події

16:20 11.03.2022

Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

1 хв читати
Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані, розташованому неподалік українсько-білоруського кордону, для того, щоб втягнути армію Республіки Білорусь у війну з Україною, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби - ІФ) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

"Це провокація! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - підсумували в ПС ЗСУ.

Теги: #рф #білорусь #обстріли
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 11.03.2022
Потрібно зупинити війну до квітня, інакше в Україні зірветься посівна – голова УКАБ

Потрібно зупинити війну до квітня, інакше в Україні зірветься посівна – голова УКАБ

16:00 11.03.2022
Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

15:11 11.03.2022
Профільний комітет пропонує розширити націоналізацію в Україні активів на фізосіб із країни-агресора Росії

Профільний комітет пропонує розширити націоналізацію в Україні активів на фізосіб із країни-агресора Росії

15:03 11.03.2022
Зеленський очікує нових санкцій проти Росії

Зеленський очікує нових санкцій проти Росії

14:26 11.03.2022
Сирійські найманці приїдуть вбивати на чужій землі - Зеленський

Сирійські найманці приїдуть вбивати на чужій землі - Зеленський

14:23 11.03.2022
Генпрокурор: Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Симоньян

Генпрокурор: Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Симоньян

14:03 11.03.2022
Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

13:38 11.03.2022
Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

13:18 11.03.2022
Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

13:18 11.03.2022
МЗС України висловлює протест у зв'язку з позбавленням волі п'ятьох українців у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір"

МЗС України висловлює протест у зв'язку з позбавленням волі п'ятьох українців у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Білорусі біля кордону з Україною

Військово-політична обстановка на день 11 березня залишається керованою - Арестович

Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Безпілотник, що впав у Загребі, - не український – радник міністра оборони

Військове захоплення та знеструмлення ЧАЕС загрожує міжнародній безпеці – ЄБРР

ОСТАННЄ

Президент Євросоюзу: українці – члени європейської сім'ї, і ми підтримуватимемо їх на європейському шляху

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі - глава МЗС

ЄС ГОТУЄ ЧЕТВЕРТИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ДЛЯ РФ - ФОН ДЕР ЛЯЄН

ПриватБанк запустив сайт для підтримки ЗСУ і гумдопомоги

РОСІЙСЬКІ ЛІТАКИ ОБСТРІЛЯЛИ БІЛОРУСЬКИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ, ЩОБ ВТЯГТИ ЗС РБ У ВІЙНУ – КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ

Швейцарія виділить 80 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону

Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

Мінекономіки України оцінює прямі збитки від війни вже в $119 млрд, розраховує на компенсацію із ЗВР Центробанку РФ

Зеленський привітав народ Литви з Днем відновлення незалежності: Ваше свято – наше свято, наша перемога – ваша перемога

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА