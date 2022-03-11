Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані, розташованому неподалік українсько-білоруського кордону, для того, щоб втягнути армію Республіки Білорусь у війну з Україною, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби - ІФ) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

"Це провокація! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - підсумували в ПС ЗСУ.