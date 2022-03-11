Події

13:07 11.03.2022

Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

1 хв читати
Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

Із початку військових дій РФ на території України загинули 78 дітей, понад 100 поранено, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як зазначається, встановити точні дані щодо кількості вбитих та поранених мешканців Маріуполя, Волновахи Донецької області та міста Ірпінь у Київській області поки що неможливо.

За оперативною інформацією, учора до Броварської лікарні зі Скибина Київської області звернувся батько із 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них осколкові поранення.

У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітніх шкіл, дитячий заклад освіти №25 та амбулаторію сімейної медицини №6.

"Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основні права дітей - право на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", - зазначила Денісова.

Теги: #діти #війна #поранення #загибель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 11.03.2022
Єрмак: Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%, наш народ обирає 100%

Єрмак: Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%, наш народ обирає 100%

13:55 11.03.2022
В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

13:38 11.03.2022
Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

13:36 11.03.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

13:18 11.03.2022
Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

12:59 11.03.2022
У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

12:28 11.03.2022
Бойко закликає ухвалити зміни до бюджету та допомогти комунальникам

Бойко закликає ухвалити зміни до бюджету та допомогти комунальникам

11:49 11.03.2022
Шойгу заявляє про понад 16 тис. добровольців з Близького Сходу, які готові воювати за "ДНР"/"ЛНР"

Шойгу заявляє про понад 16 тис. добровольців з Близького Сходу, які готові воювати за "ДНР"/"ЛНР"

11:02 11.03.2022
Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

10:45 11.03.2022
Міносвіти розробило інформаційний комікс для дітей у воєнному стані

Міносвіти розробило інформаційний комікс для дітей у воєнному стані

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники знищили командувача російської армії - Геращенко

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сирійські найманці приїдуть вбивати на чужій землі - Зеленський

Генпрокурор: Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Симоньян

Українські захисники знищили командувача російської армії - Геращенко

ЄС перерахував Україні перші EUR300 млн макрофінансової допомоги - президент Єврокомісії

ЦІЄЇ ВЕСНИ ТРЕБА ЗРОБИТИ ПОВНОЦІНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РІШЕННЯ ЛІДЕРІВ ЄС ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ - ЦЕ НЕ ТЕ, ЩО МИ ЧЕКАЄМО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

СИРІЙСЬКІ НАЙМАНЦІ ПРИЙДУТЬ ВБИВАТИ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Військовим частинам уже перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям - Резніков

"Укрзалізниця" призначила додаткові регулярні поїзди з Полтави та Кременчука на захід країни

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА