Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

Із початку військових дій РФ на території України загинули 78 дітей, понад 100 поранено, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як зазначається, встановити точні дані щодо кількості вбитих та поранених мешканців Маріуполя, Волновахи Донецької області та міста Ірпінь у Київській області поки що неможливо.

За оперативною інформацією, учора до Броварської лікарні зі Скибина Київської області звернувся батько із 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них осколкові поранення.

У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітніх шкіл, дитячий заклад освіти №25 та амбулаторію сімейної медицини №6.

"Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основні права дітей - право на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", - зазначила Денісова.