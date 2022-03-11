За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

За добу знищено 266 осіб особового складу російських окупаційних військ, з початку війни - понад 12 тисяч, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 березня орієнтовно становлять особового складу - понад 12 тисяч осіб, танків - 353 одиниці, ББМ - 1165, артилерійських систем -125, РСЗВ - 58, засобів ППО - 31, літаків - 57, гелікоптерів - 83, автомобільної техніки - 558, кораблів/катерів - 3, цистерн із ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю у Фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що за останню добу збройні сили РФ втратили 266 осіб, танків - 18 одиниць, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2, автомобільної техніки - 32.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.