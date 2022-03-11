Події

10:23 11.03.2022

За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
За добу знищено 266 осіб особового складу російських військ - Генштаб ЗСУ

За добу знищено 266 осіб особового складу російських окупаційних військ, з початку війни - понад 12 тисяч, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 березня орієнтовно становлять особового складу - понад 12 тисяч осіб, танків - 353 одиниці, ББМ - 1165, артилерійських систем -125, РСЗВ - 58, засобів ППО - 31, літаків - 57, гелікоптерів - 83, автомобільної техніки - 558, кораблів/катерів - 3, цистерн із ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю у Фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що за останню добу збройні сили РФ втратили 266 осіб, танків - 18 одиниць, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2, автомобільної техніки - 32.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

Теги: #війна #втрати #агресор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 11.03.2022
Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

Китай готовий відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів - посольство

09:29 11.03.2022
Пожежа на взуттєвій фабриці у Дніпрі локалізована - ДСНС

Пожежа на взуттєвій фабриці у Дніпрі локалізована - ДСНС

09:08 11.03.2022
Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

Агресор атакував Луцький аеропорт, є загиблий, повідомляє мер

08:44 11.03.2022
У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

08:38 11.03.2022
У застосунку "Дія" запустили "еДокумент"

У застосунку "Дія" запустили "еДокумент"

08:12 11.03.2022
Чернігів залишився без води - КП "Чернігівводоканал"

Чернігів залишився без води - КП "Чернігівводоканал"

07:44 11.03.2022
Агресор атакував Луцьк - влада

Агресор атакував Луцьк - влада

07:27 11.03.2022
У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

07:20 11.03.2022
Суттєвих змін положень військ за останні шість годин немає – Генштаб ЗС України

Суттєвих змін положень військ за останні шість годин немає – Генштаб ЗС України

06:38 11.03.2022
Хакери "Anonymous" зламали базу даних Роскомнагляду

Хакери "Anonymous" зламали базу даних Роскомнагляду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Прем'єр Угорщини: ЄС не впроваджуватиме санкції щодо постачання російських нафти та газу

Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

МВФ уже перерахував Україні $1,4 млрд термінової фіндопомоги

ОСТАННЄ

Майже півмільйона "військових" пенсій підвищено в середньому на 787 грн із 1 березня - Мінсоцполітики

Мобільні оператори у Харкові, Мелітополі, Чернігові та Сумах відновлюють інфраструктуру - Держспецзв'язку

Жодних вступних іспитів до вишів не буде, а зарахування проведуть за електронною системою - Шкарлет

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,3 млрд грн

"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Міносвіти розробило інформаційний комікс для дітей у воєнному стані

ЄС обіцяє допомогти відновленню України після завершення війни

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА