Події

10:14 11.03.2022

У Дніпропетровській області обмежень руху немає - ОВА

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У Дніпропетровській області мости, шляхопроводи і транспортні розв'язки не зруйновані, обмеження руху немає, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

"Дніпропетровська область. Наразі всі дороги області проїзні. Обмежень руху немає. Мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки не зруйновані", - йдеться у повідомленні ОВА, розміщеному у Телеграм-каналі.

У повідомленні нагадується, що на блок-постах перевіряють документи, а з 20:00 до 6:00 в області діє комендантська година.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/168

Теги: #дніпропетровщина #ситуація
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