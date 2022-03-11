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09:56 11.03.2022

Верещук: Сподіваємось, що сьогодні запрацює евакуаційний маршрут Маріуполь - Запоріжжя

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Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сподівається, що у п'ятницю запрацює "зелений коридор" Маріуполь - Запоріжжя.

"Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які працюватимуть за напрямками: з Маріуполя Донецької області - у напрямку Запоріжжя… з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя. Очікуємо та сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала Верещук на брифінгу у п'ятницю.

Верещук також сподівається, що у п'ятницю запрацює і "зелений коридор" із Волновахи Донецької області - у напрямку Покровська.

Міністр перерахувала такі евакуаційні маршрути: Пологи (Запорізька область) - Запоріжжя, Енергодар - Запоріжжя, Ізюм - Лозова (Харківська область); Буча - Київ; Гостомель - Київ; Козаровичі - Київ; Микуличі - Київ; Андріївка (Київська обл.) - Житомир; Макарів (Київська обл.) - Житомир; Бородянка (Київська обл.) - Житомир.

"Бородянка вчора не запрацювала, про що було повідомлено "Червоному Хресту, і я щиро сподіваюся, що сьогодні запрацює", - наголосила Верещук.

Вона додала, що наразі розробляються нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей.

Теги: #евакуація #коридори
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