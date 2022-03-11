Події

08:44 11.03.2022

У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

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У результаті авіаударів російським агресором по місту Дніпро загинула одна людина, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: влучення поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Facebook у п'ятницю вранці.

"Станом на 07:45, спостерігається горіння будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв., вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4-5 поверхових)", - повідомила також ДСНС у Telegram.

 

Теги: #вибух #війна #дснс
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