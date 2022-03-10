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22:34 10.03.2022

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським - глава МЗС Туреччини

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, й Путін у принципі не проти цього. Путін також згадав про цю ідею президенту Ердогану", - сказав Чавушоглу на пресконференції в Анталії після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини в четвер, передає CNN

Чавушоглу також сказав, що зустріч віч-на-віч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, яка була організована й проведена в четвер у Туреччині та не дала проривів, була, принаймні, початком.

"Ніхто не повинен очікувати дива від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", – сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-10-22/h_c2cb4c1b7d42deccf49404f7c060f946

Теги: #рф #туреччина #переговори
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