Путін не проти прямих переговорів із Зеленським - глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, й Путін у принципі не проти цього. Путін також згадав про цю ідею президенту Ердогану", - сказав Чавушоглу на пресконференції в Анталії після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини в четвер, передає CNN

Чавушоглу також сказав, що зустріч віч-на-віч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, яка була організована й проведена в четвер у Туреччині та не дала проривів, була, принаймні, початком.

"Ніхто не повинен очікувати дива від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", – сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-10-22/h_c2cb4c1b7d42deccf49404f7c060f946