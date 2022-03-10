Президент ЄІБ припускає пакет допомоги Україні в EUR2 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який 4 березня вже затвердив для України пакет негайної фінансової підтримки на EUR668 млн, може збільшити допомогу та розробити додатковий пакет підтримки для відновлення країни після завершення війни, заявив президент банку Вернер Хоєр.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати більше підтримки. Я припускаю пакет на загальну суму EUR2 млрд від ЄІБ — для критично важливої інфраструктури та відновлення того, що російська армія зруйнувала, у вільній і незалежній Україні", – наводяться його слова у пресрелізі банку в четвер.

Поки ж банк уже перерахував Києву EUR129 млн із виділених EUR668 млн, оскільки сьогодні швидкість і гнучкість є ключовими, зазначив президент ЄІБ.

"Ми також сподіваємося оголосити найближчими днями про подальше фінансування для підтримки сусідів України в Європейському Союзі та за його межами, оскільки вони пропонують притулок та захист біженцям, які рятуються від війни", – зазначив Хоєр.

Він повідомив, що як голова групи багатосторонніх банків розвитку у четвер скликав зустріч голів цих банків, щоб переконатися, що буде об'єднаний їхній досвід та скоординовані фінансові зусилля для підтримки України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував ЄІБ за тісне співробітництво та ефективне використання чинних механізмів підтримки України, а також висловив сподівання найближчим часом обговорити нові проекти, спрямовані на відновлення економічної та соціальної інфраструктури в країні.

Як повідомлялося, напередодні про виділення першого пакету фінансування для підтримки стійкості України у розмірі EUR2 млрд заявив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Фінансування буде надано у найкоротші терміни для підтримки українських компаній, наприклад, у вигляді відстрочених кредитів, підтримки ліквідності та торговельного фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжуватися, пояснив банк.

ЄБРР уточнив, що цей пакет розрахований і на сусідні країни, які прийняли біженців із України.