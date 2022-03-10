Події

19:32 10.03.2022

Президент Єврокомісії зустрілася з українськими біженцями та запевнила, що ЄС завжди буде на їхньому боці

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн дорогою на саміт лідерів ЄС у Версалі зустріла молодих українців і заявила, що ЄС завжди буде на їхньому боці.

"Дорогою на версальський саміт я зустріла молодих українців, які бігли в безпечне місце в ЄС. Я була настільки зворушена їхньою історією та хоробрістю. Війна Путіна змусила їх залишити все. Життя, яким вони його знали, і їхні мрії. Я сказала їм, що ЄС завжди буде на їхньому боці", - написала фон дер Ляєн у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/vonderleyen/status/1501947524474564613?s=20&t=J0vvyuaz_Xb7luPQK4cGTg

Теги: #єс #біженці
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