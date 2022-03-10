Блінкен обговорив із главою МЗС Польщі забезпечення гуманітарної допомоги Україні та дипломатичні зусилля для припинення війни Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили гарантування безпеки та гуманітарної допомоги Україні, а також спільні дипломатичні зусилля для припинення агресії РФ.

"Я поговорив із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау про подальше гарантування безпеки та гуманітарної допомоги Україні, а також про наші спільні дипломатичні зусилля щодо припинення обраної Путіним війни", - написав він у своєму Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1501961316273168391