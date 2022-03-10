Події

19:02 10.03.2022

Блінкен обговорив із главою МЗС Польщі забезпечення гуманітарної допомоги Україні та дипломатичні зусилля для припинення війни Путіна

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили гарантування безпеки та гуманітарної допомоги Україні, а також спільні дипломатичні зусилля для припинення агресії РФ.

"Я поговорив із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау про подальше гарантування безпеки та гуманітарної допомоги Україні, а також про наші спільні дипломатичні зусилля щодо припинення обраної Путіним війни", - написав він у своєму Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1501961316273168391

Теги: #сша #польща #підтримка
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