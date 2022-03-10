Кабмін встановив норму відрахувань держсектором дивідендів за 2021 рік на рівні 50%, "Нафтогазу" - 95%, УГЕ - 40%

Кабінет Міністрів України встановив для більшості підприємств із державною часткою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності у 2021 році, на рівні 50%.

Відповідне рішення закріплено урядовою постановою №230 від 8 березня 2022 року.

Водночас НАК "Нафтогаз України" має спрямувати на дивіденди 95% від чистого прибутку за 2021 рік, "Укргідроенерго" - 40%, "Укрбуд" - 95%, "Укрпошта" - 80%.