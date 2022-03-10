"Київстар" додатково виділив 5 млн грн гуманітарної допомоги лікарням

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" через благодійний фонд "Твоя опора" додатково виділив 5 млн грн гуманітарної допомоги лікарням, повідомила пресслужба компанії.

У повідомленні оператора наголошується, що благодійні кошти буде використано для гуманітарних потреб українських лікарень та забезпечення їх необхідними медикаментами.

"Ми прийняли рішення додатково виділити кошти на допомогу українським лікарням, які зараз рятують мирне населення та військових. Також уся команда "Київстару" працює і робить усе можливе, щоб українці залишалися на зв'язку", – заявив президент компанії Олександр Комаров, слова якого наведено в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше "Київстар" виділив 10 млн грн для БФ "Повернись живим". Благодійні кошти пішли на гуманітарні потреби військових, котрі захищають Україну.

Оператор також ініціював створення спеціального короткого номера 88009 для підтримки військовослужбовців шляхом надсилання СМС-повідомлень із будь-яким текстом вартістю 10 грн, кошти з яких буде надіслано до БФ "Повернись живим" на гуманітарні потреби.