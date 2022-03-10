Події

15:26 10.03.2022

Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

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Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, приїхав до Анталії говорити, а не вирішувати, і висловив сподівання, що глава МЗС РФ передасть до Москви прохання України про термінову необхідність дозволити Маріуполю гуманітарну допомогу та 24-годинне припинення вогню.

"На нашій зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим за посередництва Мевлюта Чавушоглу я наполягав на терміновій необхідності дозволити Маріуполю гуманітарну допомогу та 24-годинному припиненні вогню. На жаль, міністр закордонних справ Лавров, схоже, приїхав говорити, а не вирішувати. Сподіваюсь, він передасть прохання України назад до Москви", - написав Кулеба у Twitter у четвер.

Теги: #рф #мзс #перемиря
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