Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, приїхав до Анталії говорити, а не вирішувати, і висловив сподівання, що глава МЗС РФ передасть до Москви прохання України про термінову необхідність дозволити Маріуполю гуманітарну допомогу та 24-годинне припинення вогню.

"На нашій зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим за посередництва Мевлюта Чавушоглу я наполягав на терміновій необхідності дозволити Маріуполю гуманітарну допомогу та 24-годинному припиненні вогню. На жаль, міністр закордонних справ Лавров, схоже, приїхав говорити, а не вирішувати. Сподіваюсь, він передасть прохання України назад до Москви", - написав Кулеба у Twitter у четвер.