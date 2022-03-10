Події

14:44 10.03.2022

Сейм Литви закликав усі країни ЄС домовитися про надання Україні статусу кандидата

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Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій запросив усі держави-члени Європейського Союзу підтримати прагнення України якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і домовитися про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

"Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію, в якій запрошує усі держави-члени Європейського Союзу підтримати прагнення України якнайскоріше стати повноправним членом Європейського Союзу і домовитися про надання Україні статусу кандидата в ЄС", - йдеться в повідомленні сейму Литви в твіттері в четвер.

Як повідомляє ресурс LRT.LT, у документі зазначається, що "Україна має пройти прискорену процедуру вступу до ЄС без застережень".

У резолюції наголошується, що надання Україні чинного статусу кандидата було б важливим знаком моральної підтримки її народу.

"Прийняття країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю і рішучість боротися за європейські цінності, надихає і зміцнює сім'ю ЄС", - ідеться в документі.

У резолюції зазначається, що Україна домагалася членства в ЄС понад десять років і що Україна і ЄС були пов'язані Угодою про асоціацію впродовж останніх п'яти років. Отже, згідно з резолюцією, заява України про вступ до ЄС є результатом її твердої прихильності європейській інтеграції.

Також у резолюції сейм Литви підтверджує готовність надати Україні всебічну допомогу в її прагненні до членства в ЄС.

Джерело: https://twitter.com/LRSeimas/status/1501865911812333568

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1640700/lietuvos-seimas-ukrainai-be-islygu-turi-buti-taikoma-pagreitinta-stojimo-i-es-procedura

Теги: #литва #єс #статус
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