Події

12:12 10.03.2022

"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

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"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

Київ. 10 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – НЕК "Укренерго" зможе успішно виконати ремонти пошкоджених ліній електропередач, які живлять Чорнобильську АЕС та зону відчуження загалом, без будь-якої допомоги з боку Білорусі, заявила компанія.

"Укренерго" НЕ потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтної лінії, які живили Чорнобильську АЕС", – повідомила компанія у Facebook у четвер удень.

Відповідно до повідомлення, "Укренерго" вимагає одного – припинення вогню та пропуску її ремонтних бригад, які чекають згоди виїхати на ремонт іще відучора.

"У нас усе готово, щоб негайно відремонтувати лінії та відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам", – закликала "Укренерго".

Уранці компанія заявила, що ремонтні бригади "Укренерго" готові виконати ремонт лінії невідкладно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, й чекають лише на дозвіл.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів та пошкодження ВЛ 330кВ повністю знеструмлено ЧАЕС, яка наразі забезпечується е/е за рахунок дизель-генераторів. За даними ДІЯРУ, вони розраховані на роботу протягом 48 годин. За даними "Енергоатома", основна проблема, пов'язана з відсутністю електроживлення, - це охолодження відпрацьованого ядерного палива.

Теги: #енергетика #електроенергія
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