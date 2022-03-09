Події

22:34 09.03.2022

У "Дії" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення.

"Війна застала українців несподівано, багато хто залишився без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в середу ввечері.

За словами прем'єра, документ міститиме паспортні дані, ІПН, а також, за змогою, фото.

"Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний усім користувачам "Дії", - наголосив Шмигаль.

Теги: #документ #дія
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