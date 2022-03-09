За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За два дні засоби протиповітряної оборони (ППО) Повітряних сил Збройних сил України знищили щонайменше вісім повітряних цілей у районі проведення операції Об'єднаних сил та Київської області, повідомляє Командування Повітряних сил.

"За останні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей у районі проведення операції Об'єднаних сил та Київської області. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили чотири штурмовики Су-25, два гелікоптери російських окупантів, також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Отже, за оперативними підрахунками є такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56, гелікоптери – 82 одиниці.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/videos/2847475855555556/