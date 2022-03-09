Події

20:55 09.03.2022

За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

1 хв читати
За дві доби українська ППО знищила 8 повітряних цілей у Київській області та зоні ООС - Командування Повітряних сил ЗСУ

За два дні засоби протиповітряної оборони (ППО) Повітряних сил Збройних сил України знищили щонайменше вісім повітряних цілей у районі проведення операції Об'єднаних сил та Київської області, повідомляє Командування Повітряних сил.

"За останні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей у районі проведення операції Об'єднаних сил та Київської області. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили чотири штурмовики Су-25, два гелікоптери російських окупантів, також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Отже, за оперативними підрахунками є такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56, гелікоптери – 82 одиниці.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/videos/2847475855555556/

Теги: #рф #війна #сили #повітряні
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 09.03.2022
Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

Верещук: Росія прикривається українцями як живим щитом, а світ мовчки спостерігає

21:10 09.03.2022
Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

Прем'єр Чехії: Міжнародна ізоляція Росія має посилитись

20:45 09.03.2022
Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

20:43 09.03.2022
В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

В Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях починають відновлювати освітній процес – Міносвіти

20:25 09.03.2022
ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української держвлади на місцях – Генштаб ЗСУ

20:04 09.03.2022
Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:24 09.03.2022
Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

19:00 09.03.2022
Держекоінспекція почала розраховувати збитки, завдані довкіллю окупантами

Держекоінспекція почала розраховувати збитки, завдані довкіллю окупантами

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Житомирі бомба потрапила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% міста – мер

За добу вдалося вивезти понад 40 тисяч жінок і дітей з усіх куточків України – Арахамія

Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

Російські війська скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку в Маріуполі, кількість постраждалих встановлюється

ОСТАННЄ

Наступного тижня ми очікуємо першого траншу в 300 млн євро макрофінансової підтримки від ЄС, а через тиждень - другого - Шмигаль

Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Зеленський призначив послів України в Канаді, Австралії та Єгипті

Велика Британія має намір притягувати Путіна до відповідальності за його злочини в Україні – Джонсон

В Україні через війну без електроенергії 723 тис. споживачів і без газу 233 тис. – Міненерго

Тероборона на Сумщині розбила 18 одиниць техніки противника, частину захопила – Генштаб

ЗС України повністю контролюють Дергачі Харківської області, ворог втратив чотири одиниці техніки - Синєгубов

Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

"Укртелеком" зняв обмеження швидкості доступу в інтернет у всіх областях окрім Сумської, на Чернігівщині послуги тимчасово не надаються

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА