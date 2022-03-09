Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії

Медіагрупи Discovery, NHK та TV5Monde призупинили свою діяльність у Росії у відповідь на агресію цієї країни проти України.

Як повідомляється на сайті європейського онлайн-медіа Digital TV Europe, Discovery транслює групу з приблизно 15 каналів, включно з Discovery Channel, Eurosport, TLC та Animal Planet у Росії через "Медіа Альянс", спільне підприємство з "Російською національною медіагрупою".

Повідомляється, що занепокоєння щодо цензури відіграло роль у рішенні Discovery.

Французький розважальний канал TV5Monde також вирішив призупинити свою діяльність у Росії після того, як його дистриб'ютор Thema, що належить "Canal+", попросив не транслювати новини, зокрема від партнерських каналів France Télévisions, RTBF, RTS, Radio Canada та Arte France.

NHK-World, міжнародний англомовний канал японського видавництва, також припинив мовлення в Росії після того, як його місцевий дистриб'ютор сказав, що він не має іншого вибору, крім як призупинити мовлення.

Водночас япономовна версія NHK World Premium, як і раніше, доступна на території Росії через супутникове мовлення.

Джерело: https://www.digitaltveurope.com/2022/03/09/more-international-broadcasters-suspend-operations-in-russia/?