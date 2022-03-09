Події

19:15 09.03.2022

З Ворзеля евакуйовано дітей та вихователів будинку дитини - КМДА

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Усі діти та вихователі з будинку дитини у Ворзелі евакуйовані до столиці, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"З Київського міського будинку дитину імені Городецького, розташованого у Ворзелі, евакуювали всіх дітей та співробітників… Їх перевезли до однієї з київських лікарень. Завтра дітей відправлять до Західної України", - інформує КМДА у Телеграмі у середу.

У КМДА зазначили, що столиця допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містам, що розміщені поблизу Києва, - Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча.

У повідомленні наголошується, що за два дні з Пущі-Водиці через наближення активних бойових дій евакуйовано 520 людей. Евакуйованих людей розмістили у дитячих садках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися у родичів інших районів Києва.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2469?fbclid=IwAR0oO8hebs1FZfXoYgKX6NE2rkeo6i7JU5HlcsUc0om0vjchl7K6sT0PfUo

Теги: #евакуація #ворзель
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