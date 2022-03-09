Події

19:01 09.03.2022

Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

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Евакуацію з Ізюму практично зірвано з вини російської сторони, з 5 тисяч людей евакуйовано близько 250 - Синєгубов

Через безперервні російські обстріли евакуацію з Ізюму Харківської області фактично зірвано, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Евакуацію людей з Ізюму фактично зірвано через недотримання умов російською стороною. Весь день у місті тривають обстріли. Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що вдалося евакуювати лише близько 250 людей.

Крім того, до Ізюму не вдалося надати гуманітарну допомогу.

"Також не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим необхідним. Місто практично знищено. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Місцева влада їздила сховищами, щоб сповістити людей про евакуацію", - написав Синєгубов.

Він обвинуватив російських окупантів у терорі мирного населення.

"За попередніми даними, понад 5000 людей потребують евакуації! Без їжі, без води, без тепла! Це терор з боку російського окупанта проти мирного населення України!", - написав Синєгубов.

Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджене з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості щодо припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.

Увечері 9 березня заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що через безперервний обстріл з міста вдалося евакуювати лише близько 250 людей і вони вже перебувають у Слов'янську (Донецька область).

Теги: #евакуація #зрив #ізюм
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