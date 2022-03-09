Мельниченко, Пумп'янський, Мошкович, Мазепін, Гур'єв, Конов, Полубояринов, Осеєвський потраплять під санкції ЄС - FT

Ціла група підприємців та керівників найбільших російських компаній поповнить санкційний список Євросоюзу, повідомляє FT із посиланням на документи, з якими ознайомилося видання.

Загалом, як повідомляла раніше в середу Єврокомісія, санкції запроваджують стосовно 14 підприємців, які провадять діяльність в "основних секторах економіки та є суттєвим джерелом коштів для Російської Федерації", та членів їхніх сімей. Поки що офіційно список не оприлюднено. FT перерахувала десять прізвищ.

Зокрема, серед них Андрій Мельниченко (його активи – найбільший російський експортер вугілля "СВЕК", виробник добрив "ЄвроХім"), Дмитро Пумп'янський (ТМК, "Сінара"), Вадим Мошкович ("Русагро"), Дмитро Мазепін ("Уралхім"/"Уралкалій") та його син Микита, Андрій Гур'єв (голова "Фосагро"), Михайло Полубояринов (СЕО "Аерофлоту"), Дмитро Конов (голова "СИБУРу"), Михайло Осеєвський (керівник "Ростелекому"), Володимир Кирієнко (глава VK, раніше вже потрапляв під санкції США).

FT зазначає, що майже всі фігуранти нового списку брали участь у зустрічі Володимира Путіна з бізнесом 24 лютого, в день початку воєнної операції в Україні, що послужило для ЄС підставою для зарахування їх до "найближчого кола" президента, пише FT.

Включення основного акціонера до санкційного переліку створює компанії великі складнощі зі збутом продукції: з цим уже зіштовхнулася "Северсталь", чий ключовий власник Олексій Мордашов потрапив до списку наприкінці лютого. Компанія майже відразу після цього оголосила, що припиняє постачання до ЄС та перенаправляє експортні потоки на інші ринки.