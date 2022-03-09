Мінкультури оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування російськими військами об'єктів культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики оголошує збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів культурної спадщини, скоєні російськими військами на території України.

"Оголошуємо збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів культурної спадщини, скоєні російськими окупаційними військами на території України", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграм-каналі.

Він закликав свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надіслати фото чи відео докази до Мінкультури через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

"Доступні для відкритого використання дані оприлюднюватимуться на порталі. Надані верифіковані матеріали можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для проведення слідчих дій", - написав він.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1309