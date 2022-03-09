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14:20 09.03.2022

Шведський суд відхилив позов "Газпрому" про оскарження рішення арбітражу щодо спору з PGNiG на $1,6 млрд

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Апеляційний суд округу Свеа відхилив позов "Газпрому" та "Газпром експорту" про оскарження рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з PGNiG, повідомила польська компанія.

Як повідомлялося, 30 березня Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скоригувати формулу ціни за контрактом на постачання газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. "Газпром" у 2020 році виплатив присуджені судом $1,606 млрд, але продовжив оскарження рішення суду.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" та "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав постачання майже 10 млрд куб. м газу за рік, мінімальна річна контрактна кількість – 8,7 млрд куб. м за рік. Договір діє до 2022 року.

Теги: #газпром #польща #росія #пошук
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