Події

14:13 09.03.2022

Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

1 хв читати
Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

Вибухи продовжуються на околицях м. Ізюму Харківської області, незважаючи на зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до м. Лозової, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. Наразі ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони - продовжуються обстріли", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нині тривають переговори за посередництва Червоного Хреста. "Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові", - написав Синєгубов.

Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджені з РФ маршрути евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості щодо припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.

Теги: #евакуація #обстріли #ізюм
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 09.03.2022
Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

13:39 09.03.2022
Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

12:54 09.03.2022
На Київщині розпочалася евакуація мирного населення – голова ОВА

На Київщині розпочалася евакуація мирного населення – голова ОВА

12:24 09.03.2022
Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації

Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації

12:18 09.03.2022
Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

09:21 09.03.2022
Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу

Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу

08:21 09.03.2022
На Харківщині російський агресор продовжує бомбардування об'єктів критичної інфраструктури та будинків мирних жителів – Нацполіція

На Харківщині російський агресор продовжує бомбардування об'єктів критичної інфраструктури та будинків мирних жителів – Нацполіція

05:36 09.03.2022
Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

21:24 08.03.2022
Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

21:22 08.03.2022
Російські окупанти не дозволяють створити "зелені коридори" для евакуації з Ізюму

Російські окупанти не дозволяють створити "зелені коридори" для евакуації з Ізюму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації – Кулеба

Окупанти не пустили гуманітарну колону на контрольовану ними частину Запорізької області - голова обладміністрації

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

Україна впровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

Російські окупанти ввели в Херсонську область підрозділи Росгвардії для боротьби з акціями протесту, затримано понад 400 українців - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну

ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації – Кулеба

Громадська рада Міносвіти просить міжнародні організації у сфері освіти закликати ЄС та НАТО убезпечити небо над Україною

Шведський суд відхилив позов "Газпрому" про оскарження рішення арбітражу щодо спору з PGNiG на $1,6 млрд

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії європейські перспективи та подякував за підтримку

ЄС обмежує експорт до РФ технологій, пов'язаних із морською навігацією, впроваджує санкції проти 160 осіб, зокрема членів Ради Федерації, підприємців - глава ЄК

Європейська комісія створює на своєму вебсайті сторінку українською з інформацією для українських біженців

Конгрес США оприлюднив проєкт бюджету на 2022 рік, планує виділити $13,6 млрд на допомогу Україні

"Нова пошта" видає міжнародні грошові перекази Western Union і Ria без комісії у своїх відділеннях

ДБР виявило десятки спроб перетину кордону чоловіками-громадянами України за нещодавно виданими паспортами РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА