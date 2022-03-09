Евакуація з Ізюму не розпочалася через обстріл - Синєгубов

Вибухи продовжуються на околицях м. Ізюму Харківської області, незважаючи на зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до м. Лозової, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. Наразі ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони - продовжуються обстріли", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нині тривають переговори за посередництва Червоного Хреста. "Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові", - написав Синєгубов.

Раніше 9 березня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджені з РФ маршрути евакуації мирного населення з низки населених пунктів, зокрема з Ізюму до Лозової, а також домовленості щодо припинення вогню з 9:00 до 21:00 у середу.